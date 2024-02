Isola Dei Famosi 2024 | Ecco Chi Sarà La Nuova Opinionista!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Manca poco all’inizio dellaedizione dell’deie come sempre c’è grande curiosità intorno ai nuovi naufraghi e non solo. Ci si domanda infatti chilaopinionista del programma, che prenderà il posto che fu di Vladimir Luxuria lo scorso anno. Ebbene, pare proprio che Mediaset abbia puntato su un nome di tutto rispetto e che ha già ricoperto questo ruolo al Gf Vip 7. Di chi stiamo parlando?i dettagli! Sonia Bruganelliopinionista dell’deiL’deista scaldando i motori in vista dellaedizione che partirà il prossimo aprile. Sino a questo momento si sa per certo che quest’anno il reality verrà condotto da Vladimir ...