Isola dei Famosi 2024 | cosa cambia | Alvin opinionista con la Bruganelli e l’ex vippona diventa inviata

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)no le carte in tavola in attesa della nuova edizione de L’deiche dovrebbe partire il prossimo aprile, come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: ecco come potrebberore gli opinionisti.deicon laDavide Maggio, proprio in queste ore, ha confermato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.