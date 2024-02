Iscrizioni alle superiori Boom all’Ipsia Pacinotti In calo XXV Aprile e Fermi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) di Gabriele Nuti L’Ipsiaè la scuola Secondaria di secondo grado di Pontedera che fa registrare il maggior numero dialla scadenza del 10 febbraio. Il professionale diretto dalla professoressa Maria Giovanna Missaggia ha il maggior incremento di iscrittifuture classi prime rispetto allo scorso anno. Lea febbraio 2023 erano state 110. Quest’anno salgono a 150. Leai corsi serali delseguono un percorso diverso e sono aperte fino al primo mese del nuovo anno scolastico. Continua la crescita, inarrestabile da alcuni anni, dell’Itis Marconi, scelto da 339 studenti e studentesse di terza media (lo scorso anno erano stati 313. Nello specifico, in 101 hanno optato per l’indirizzo liceo scienze applicate (nel 2023 erano stati 79), ...

