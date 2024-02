Iran | esplosione in principale gasdotto | per Teheran è ' atto terroristico' **

Iran, esplosioni in diversi gasdotti. «Atti terroristici». Gaza, 3 giorni di colloqui per raggiungere accordo Continueranno per tre giorni i colloqui al Cairo tra Stati Uniti, Israele, Qatar ed Egitto per cercare di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli osta ...

Pakistan, almeno 27 morti in due esplosioni alla vigilia delle elezioni Pakistan, almeno 27 morti in due esplosioni alla vigilia delle elezioni. Gli attentati nella provincia del Belucistan.

Iran respinge accuse di fornire armi ai miliziani Houthi nello Yemen Ascolta articolo - L’ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Amir Saeid Iravani, ha negato le accuse di fornire armi ai miliziani Houthi nello Yemen durante un’intervista alla Nbc. Iravani ha ...