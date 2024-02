Ipocrisie rosse | il passato di FdI pesa | quello omofobo e sessista di Ghali no

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Da anni la sinistra va alla ricerca di ogni appiglio social per attaccare il centrodestra e i suoi esponenti di rilievo. Dalla caccia alle incoerenze del premier Giorgia Meloni alle uscite a vuoto dei suoi collaboratori, basti pensare alla clamorosa campagna contro Galeazzo Bignami per una vecchia foto che lo ritraeva vestito da nazista in occasione di una festa di addio al celibato, una stupida goliardata tra amici. Il modus operandi dei compagni lo conosciamo: denigrare, gettare fango, offuscare il prestigio. Ma il teorema rosso non è democratico, vale soltanto per il nemico. Emblematico il caso di, il nuovo paladino della sinistra, e dei suoi tweet invecchiati piuttosto male. I fatti sono noti.è stato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2024, non tanto per la sua canzone “Casa mia” quanto per il suo impegno politico. Tra la ...