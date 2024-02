IO CANTO SENIOR | CANALE 5 RISPONDE A THE VOICE SENIOR SOCIAL | “SE NON COPIANO…”

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Io, il talent show di Gerry Scotti, si fa in tre. Rientrato con successo come IoGeneration, tornerà in primavera con due spin-off, affidati secondo le indiscrezioni a Michelle Hunziker. Non solo IoFamily, dove i giovani concorrenti duetteranno con elementi della propria famiglia, ma la novità di oggi è Io. Una palese risposta al successo di The. Il talent di Antonella Clerici su Rai1, che tornerà questo venerdì con la nuova stagione, si vede così doppiamente “copiato”, prima nelle dinamiche dei familiari e ora con i concorrenti over, anzi. Suiqualcuno ironizza che se a5 non copiano, non sono ...