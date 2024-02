Inzaghi formato ‘Europa‘ | una sola sconfitta nell’ultimo anno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Simonein Europa fa il salto di qualità. Il suo trend in Champions League è in notevole miglioramento, da febbraio scorsomente una. Adesso serve questa versione alla sua Inter. VERSIONE– Simonein Europa non sbaglia una partita dal mese di dicembre del 2022. Precisamente dalla partita contro il Bayern Monaco dei gironi di Champions League. 2-0 senza storie in quell’occasione in cui segnò anche Benjamin Pavard. Da lì il percorso dell’Inter è stato impeccabile, raggiungendo il suo picco massimo nel doppio confronto con il Milan alle semifinali. Due partite dominate, che potevano avere un esito forse migliore. Il tecnico piacentino ha riscritto la storia del derby di Milano in Europa, non ha avuto però la fortuna di avere Marcus Thuram in finale al posto di Romelu ...