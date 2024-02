Investì con l’auto due giovani davanti all’autogrill | incapace di intendere e volere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Modena, 14 febbraio 2024 – È stato giudicatodi, e per questo assolto, l’uomo di 35 anni, originario della Moldavia, che il 26 febbraio dello scorso annocon la sua auto algrill di Campogalliano due, di 17 e 18 anni, causando loro gravi traumi. Il 35enne è stato assolto dall’ipotesi di reato di tentato omicidio perché giudicatodie di. Il processo si è celebrato col rito abbreviato. Difeso in aula dall’avvocato Enrico Fontana, è stata applicata per l’imputato la libertà vigilata in una struttura dove risulta già essere ricoverato.