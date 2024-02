Intervista a TOGO | a cura di Irene Luzio

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Articolo in collaborazione con Critica d’Arte, al secolo, Enzo Migneco, è un artista che ha saputo coniugare la sua origine siciliana con la sua esperienza milanese, creando opere di grande intensità espressiva e cromatica. La sua pittura, influenzata dall’espressionismo e dal post-impressionismo, riflette il suo amore per il mare, la natura, la luce e ...

TOGO a Sanremo per Caso... a Radio 105! I NERI PER CASO hanno fatto irruzione negli studi di Radio 105 a Villa Nobel a OLTRE IL FESTIVAL! Lo snack ricoperto di cioccolato sta infatti portando il proprio divertimento e piacere a Sanremo 2024 ...

I Neri per Caso ospiti per 3 sere sul nostro Divano a Sanremo Hanno cantato, giocato e scherzato con noi. E in un’intervista ci hanno spiegato perché si riconoscono nello spirito di TOGO, lo snack che li fa godere in modo assurdo ...

Lucilla Agosti intervista i Gemelli DiVersi Nella cornice di Villa Nobel a Sanremo, Lucilla Agosti intervista i Gemelli DiVersi a R101 Oltre il Festival. Sanremo è pronto a partire: mancano ormai davvero pochissime ore e l'attesa per capire ...