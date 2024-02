Intervento record nel Salernitano | rimosso tumore di quasi 5kg

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna massa tumorale dicinque chilogrammi è stata asportata all’ospedale Umberto I di Nocera inferiore, in provincia di Salerno. L’, la scorsa settimana, è stato effettuato dall’équipe operatoria del dottor Roberto Sanseverino – direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale della ASL Salerno – su un paziente di 63 anni. La diagnosi tempestiva, dopo il riscontro incidentale di una massa voluminosa sul rene destro del paziente, estesa fino ad interessare i grossi vasi del corpo (nella fattispecie, la vena cava) ha comportato l’esecuzione dell’chirurgico durato circa due ore. “Gli investimenti in competenze e in tecnologie che stiamo mettendo in campo rafforzano le potenzialità dei professionisti dell’Asl Salerno. Questa operazione ne è la conferma – sottolinea il direttore ...