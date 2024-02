Inter-Salernitana venerdì 16 febbraio 2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il testacoda della classifica tranel girone di ritorno non sarà anche il derby dei fratelli Inzaghi, con quello nerazzurro che cerca di cavalcare la svolta favorevole del calendario per la fuga al vertice e quello granata che non potrà più alimentare il sogno della terza salvezza consecutiva. La capolista è uscita InfoBetting: Scommesse Sportive e

Inter-Salernitana può essere una partita importantissima sia per Denzel Dumfries che per Tajon Buchanan sulla fascia destra. Per l’olandese è ... (inter-news)

Inzaghi non ha bisogno di scegliere, turnover ragionato per battere Salernitana e Atletico Oggi l’Inter ha 7 punti in più dei bianconeri, 8 in più dei rossoneri, e deve recuperare la gara con l’Atalanta. Con la Salernitana o con l’Atletico, è probabile che per una partita riposerà anche ...

Meazza sempre oltre 70 mila spettatori: mai una media così. Pienone anche venerdì. Col Milan il 21 aprile può arrivare la seconda stella

ESCLUSIVA INTER, Pasquale Foggia ESCLUSIVA INTER, Pasquale Foggia: “L’Inter ha vinto lo scudetto, immeritato l’esonero di Inzaghi. Napoli Troppi ...