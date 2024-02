Inter-Salernitana | Piccinini l’arbitro per la 25ª giornata di Serie A | le designazioni

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)si giocherà venerdì alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’AIA ha reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la venticinquesimadiA 2023-2024: ci saràdella sezione di Forlì. ARBITRO(venerdì 16 febbraio ore 21) Arbitro: MarcoAssistenti arbitrali: Dario Cecconi – Christian RossiQuarto ufficiale: Giacomo CamploneArbitro VAR: Marco SerraAssistente VAR: Paolo Valeri Di seguito, oltre aldi, leper tutte le altre partite della ventiquattresimadiA 2023-2024. TORINO-LECCE venerdì 16 ...

Buchanan è arrivato all’Inter nel mercato di gennaio ma non ha ancora esordito con la maglia nerazzurra. L’attesa però sta per finire : i primi ... (inter-news)

Salernitana, le possibili scelte di Liverani per il match con l'Inter L'ultimo arrivato in casa Salernitana, il difensore Kostas Manolas, è pronto a scendere in campo dal primo minuto nella sfida contro l'Inter di venerdì sera. Giocherà ...

Inzaghi non ha bisogno di scegliere, turnover ragionato per battere Salernitana e Atletico Oggi l’Inter ha 7 punti in più dei bianconeri, 8 in più dei rossoneri, e deve recuperare la gara con l’Atalanta. Con la Salernitana o con l’Atletico, è probabile che per una partita riposerà anche ...

Milan, multa da 8mila euro per cori contro i napoletani e l’arbitro Doveri (Tuttosport) Il Milan dovrà pagare una multa da 8mila euro per i cori allo stadio contro i tifosi del Napoli e l'arbitro Doveri.