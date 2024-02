Inter-Salernitana | Inzaghi cambia in ogni reparto | probabile formazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’sfiderà venerdì sera la, visto l’imminente impegno di Champions League contro l’Atletico Madrid, dovrebbe effettuare un robusto turnover TURNOVER –è in programma venerdì alle 21:00. Un match che, visto l’imminente scontro di Champions League contro l’Atletico Madrid, può essere l’occasione giusta perper far rifiatare qualche elemento chiave. Contro i campani sono attesi cambi in tutti i reparti: in difesa, con Acerbi out, pronto de Vrij con Bisseck che dovrebbe prendere il posto di Pavard. A destra dovrebbe rientrare Dumfries dal 1?, con Carlos Augusto a sinistra. In mezzo possibile spazio per Klaassen. In attaccoil riposo dal 1? di uno fra Lautaro Martinez e Thuram: pronto Arnautovic. Di seguito la ...

Buchanan è arrivato all’Inter nel mercato di gennaio ma non ha ancora esordito con la maglia nerazzurra. L’attesa però sta per finire : i primi ... (inter-news)

IL MATTINO - Salernitana, il TAS tira in ballo i granata per la questione Ederson Come riporta Il Mattino, il TAS ha ha tirato in ballo la Salernitana per la questione Ederson. "Non c'è pace per la Salernitana. Il Tribunale di Arbitrato dello Sport di Losanna, dopo la questione Bot ...

Dalla Salernitana alla Salernitana, l’Inter riscopre il turnover in A | OneFootball Inter-Salernitana vedrà il ritorno del turnover in campionato. Un fatto che, per scelta tecnica, non si vede circa dalla sfida di andata. Anche allora con la Champions sullo sfondo. IL RITORNO DEL TUR ...

Inzaghi non ha bisogno di scegliere, turnover ragionato per battere Salernitana e Atletico Oggi l’Inter ha 7 punti in più dei bianconeri, 8 in più dei rossoneri, e deve recuperare la gara con l’Atalanta. Con la Salernitana o con l’Atletico, è probabile che per una partita riposerà anche ...