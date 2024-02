Inter-Salernitana | due pimpanti ad Appiano Gentile! Chance dal 1??

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)è la partita che andrà in scena venerdì a San Siro alle ore 21. In attesa di capire le scelte di Inzaghi, i nerazzurri si allenano adGentile dove si è rivisto anche Frattesi. Intanto Bisseck e Klaassen su tutti scaldano i motoriè la partita che si giocherà a San Siro alle 21 venerdì 16 febbraio, valevole per il venticinquesimo turno di Serie A. Simone Inzaghi, in vista degli ottavi di Champions League con l’Atletico Madrid, effettuerà certamente più di una rotazione con due nerazzurri in particolare che adGentile sono apparsi: uno è Yann Bisseck e l’altro e Davy Klaassen. Per entrambi c’è più di una possibilità di scendere in campo dal 1?, probabilmente al posto di Benjamin ...