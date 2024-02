Inter | lo scoglio extracomunitario non c’è | Taremi si avvicina

Manchester City, De Bruyne-Haaland a Copenaghen. Non giocano insieme in Champions dalla finale con l’Inter Il sorteggio più difficile per il Copenaghen. E quello più facile per il Manchester City. Sulla carta ovviamente. L’impegno della squadra di Pep Guardiola in Danimarca nell’andata degli ottavi di Cham ...

Rebus modulo e 110 milioni a marcire in panchina. Mazzarri, che combini Il modulo del Napoli a Milano con il Milan, Walter Mazzarri in confusione e lontano sette punti dalla zona Champions ...

Roma-Inter, successo in rimonta: i nerazzurri superano un altro esame L'Inter ha superato anche lo scoglio della Roma. Un avversario complicato, che veniva da tre vittorie consecutive e soprattutto nel primo tempo è entrato in campo con la convinzione derivante dai rece ...