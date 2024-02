Inter | il +7 sulla Juventus apre uno scenario inedito in Champions League – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’obiettivo principale dell’, anche più volte dichiarato, resta la vittoria dello scudetto che significherebbe seconda stella. Ma come specificato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, con il +7 in classifica Simone Inzaghi non dovrà più scegliere tra campionato eDIVERSO – Provare a proseguire il sognocome la passata stagione adesso è fattibile. Lo scudetto resta sicuramente la priorità dell’, ma con laadesso distante 7 punti in classifica (con una partita a favore da recuperare), locambia. Proprio in concomitanza con il ritorno della, infatti, la squadra allenata da Simone Inzaghi è riuscita ad accelerare, mentre la ...