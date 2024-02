Inter | dall'Argentina | Saralegui del Boca Juniors nel mirino | ecco chi è

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L'ha sempre un'attenzione particolare per il mercato argentino, come dimostra la storia di campioni come Javier Zanetti, primatista...

Inter, Comunità Nuova e Comune di Milano celebrano i 10 anni di SportZone Il progetto SportZone, nato dalla collaborazione di FC Internazionale Milano con Comune di Milano e Comunità Nuova con l’obiettivo di trasmettere i valori universali dello sport ai ragazzi della nostr ...

Inter, Dumfries scavalcato da Darmian. Inzaghi vuole recuperare Denzel, ma il futuro… Il futuro di Denzel Dumfries potrebbe essere lontano da Milano e dall'Italia. L'esterno olandese ha un altro anno di contratto con l'Inter, ma ad ora non c'è stato alcun contatto con l'agenzia che cur ...

Visnadi: "Crisi Juve tecnica, non psicologica. Giovani claim di maketing non un progetto e Allegri..." Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Gianni Visnadi ha parlato così del momento difficile che sta attraversando la Juventus: "Un punto e un gol in 3 partite: crisi tecnica, ...