Inneggiarono a Hitler e Mussolini in bar del ghetto ebraico | 24 indagati per apologia di fascismo a Ferrara

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) A24 persone tra i 20 e i 30 anni sono state indagate dalla Procura perdi, istigazione all'odio razziale, minacce e vilipendio delle Forze Armate. Il 20 dicembre si sarebbero presentati in un locale del, inneggiando ae minacciando i presenti. Durante le perquisizioni effettuate dalla Digos trovati coltelli, bastoni, manganelli, calendari e santini con immagini del Duce.

