Infortunio Hien | recuperato il difensore dell’Atalanta Le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ilè praticamente, e sarà disponibile per la sfida contro il Sassuolo di sabato sera Buone notizie in casa Atalanta per quanto riguarda l’del. Ecco che cosa risulta attualmente dopo la seduta odierna al Centro Bortolotti di Zingonia.è ritornato ad allenarsi in buonissima parte con il gruppo, risultando praticamenteper la sfida casalinga contro il Sassuolo. Per quanto riguarda gli altri infortunati Palomino sta svolgendo il solito lavoro di terapie. Oggi si è svolta una seduta con lavoro prevalentemente tecnico-tattico, preceduto da attivazione in palestra.