Infortunio Frattesi | recupera il centrocampista dell’Inter per la Champions?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Davidetorna tra i disponibili di Simone Inzaghi in vista delle sfide con la Salernitana e Atletico Madrid Sorride Simone Inzaghi che può contare su Davide. Secondo Sky Sport, l’exdel Sassuolo ha perfettamenteto la sua condizione ed è tornato ad essere disponibile per le imminenti sfidecontro Salernitana e Atletico Madird. Da scoprire il minutaggio diper il match contro i campani, anche se giungono voci di un riposo prolungato per lui. Inzaghi, considerando sulla carta i due impegni, preferirebbe non rischiare il giocatore contro l’ultima in classifica in vista della gara diLeague contro i Colchoneros.