Inflazione Usa sopra le attese a gennaio | più lontano taglio della FED

Borsa : Asia in negativo - pesa il dato dell'inflazione Usa Seduta in calo per le Borse di Asia e Pacifico con Tokyo che lascia sul terreno lo 0,69%. A pesare sui listini, a ranghi ridotti con le Piazze cinesi ... (quotidiano)

Borsa : Asia in negativo - pesa il dato dell'inflazione Usa Seduta in calo per le Borse di Asia e Pacifico con Tokyo che lascia sul terreno lo 0,69%. A pesare sui listini, a ranghi ridotti con le Piazze cinesi ... (quotidiano)

La Borsa di Milano frena con l'Europa sull'inflazione Usa Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dell'1,03% a 31.134 punti, l'Ftse All share in ribasso dell'1,02% a ... (quotidiano)

La Borsa di Milano frena con l'Europa sull'inflazione Usa Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dell'1,03% a 31.134 punti, l'Ftse All share in ribasso dell'1,02% a ... (quotidiano)