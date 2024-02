Inemuri | l’arte giapponese del sonnellino breve e ovunque che fa bene al cervello

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Chi non avrebbe voglia di fare un riposino durante una lunga giornata di lavoro e di studio? Chiudere gli occhi un attimo e rigenerarsi? Se la “siesta” alla spagnola è troppo impegnativa, la risposta arriva dal Giappone, dove soprattutto i lavoratori praticano l’, addormentandosi, dal posto di lavoro ai mezzi pubblici fino alle panchine. Cosa significa? “” è un termineche letteralmente significa “essere presente mentre si dorme”. Si riferisce a una pratica comune in Giappone, in cui una persona fa undurante le attività quotidiane, come il lavoro o lo studio. Tuttavia, a differenza del pisolino tradizionale, durante l’la persona rimane in uno stato di semiconsapevolezza, mantenendo ...