Ernesto Galli Della Loggia ha scatenato un vivace dibattito con un editoriale sul Corriere della Sera, definendo l' Inclusione scolastica in Italia ... (orizzontescuola)

Inclusione, nuove modalità di accertamento della disabilità. Nota Regione Lombardia La Regione Lombardia ha pubblicato una nota con le nuove modalità di accertamento della disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica di bambini, alunni e studenti con disabilità. La ...

Assegno di inclusione, pagamenti 15 febbraio: domande accettate, respinte o sospese. Cosa fare. La circolare Inps Assegno di inclusione. Arrivano i pagamenti. Domani, 15 febbraio, saranno accreditati gli importi dell'Adi di gennaio a coloro i quali hanno presentato domanda (ed è stata ...

Asstel, Fondazione Cervelli Ribelli e Radio 24 insieme per l’inclusione lavorativa di ragazze e ragazzi con neurodivergenze Asstel e la Fondazione Cervelli Ribelli in media partnership con Radio 24 hanno lanciato oggi una nuova e importante campagna di comunicazione per raccontare un progetto di collaborazione che vede le ...