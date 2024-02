Incidente sulla A4 a Capriate | tre mezzi coinvolti | altrettante persone ferite

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 febbraio 2024). È di treil bilancio dell’A4 che nel pomeriggio di mercoledì 14 febbraio ha paralizzato il tratto compreso trae Dalmine, nella carreggiata che viaggia in direzione Venezia. L’allarme è scattato attorno alle 16.30: sul posto in pochi minuti sono arrivati i medici del 118, con due ambulanze e un’automedica, i vigili del fuoco della centrale di Bergamo e quelli del distaccamento di Dalmine. Tre le vetture coinvolte nel sinistro: fortunatamente le condizioni dei feriti non sarebbero preoccupanti. Nella zona si sono formati rapidamente sei chilometri di coda, tra i caselli die Dalmine: in ingresso per Brescia la società Autostrade consiglia la stazione di Dalmine, per chi deve uscire provenendo da Milano si ...