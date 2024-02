Incidente sul lavoro | cade dal tetto di un capannone a Novi di Modena | morto 70enne

Tragico incidente, pedone travolto muore in ospedale (NOME) Un tragico incidente si è verificato questa mattina intorno alle 9:00 in Viale Boccetta, a Messina. Un uomo di 84 anni, Giovanni Torre, è stato travolto da un’auto mentre attraversava la carreggiata ...

Tamponamento in A14 a San Benedetto, code verso nord San Benedetto del T.(Ap). Ennesimo incidente sul tratto sud dell'A14. Oggi pomeriggio è accaduto nella galleria San Francesco, nel territorio di San Benedetto. Sulla carreggiata nord si sono tamponati ...

Incidente tra due auto, feriti soccorsi in strada L'incidente è avvenuto a Staffolo, in provincia di Ancona I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 17.00 in via Fratelli Costantini a Staffolo (AN) per un incidente stradale tra due au ...