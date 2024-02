Incidente oggi in Valsamoggia | muore giovane automobilista nello schianto contro un furgone

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Bologna, 14 febbraio 2024 - Tragiconel tardo pomeriggio diin Valsama: coinvoltiun'auto e unè morto unintorno ai 19 anni, verosimilmente l'. Illeso invece il conducente del. Ancora scarni i particolari della notizia. Si sa solo che la strada statale 9 "Via Emilia" è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Valsama (km 130). Il traffico, informa l'Anas, è deviato con indicazioni sul posto. Il personale Anas, afferma una nota, è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Notizia in aggiornamento

