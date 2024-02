Incendio in un condominio a Saronno | ferite sette persone | una è gravissima

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) È esploso unin una palazzina di, comune che si trova in provincia di Varese:sono rimaste. Una è in gravissime condizioni.

Caserta . Questa mattina, verso le ore 08.30, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti in via Petrarca nel comune di ... (casertanotizie)

Paura nella notte a Monteroni, in provincia di Lecce, dove in un edificio composto da tre piani si è sviluppato un incendio . Due persone , un fratello ... (quotidianodipuglia)

Roma: Portuense, evacuato palazzo per l’incendio in un appartamento È stato evacuato nella notte un palazzo in via Isacco Artom, in zona Portuense, per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento. Le fiamme hanno avvolto una stanza dell’abitazione che si ...

Incendiano un’auto e sbagliano obiettivo: due denunciati a Noventa L’episodio lo scorso ottobre, gli indagati dovevano colpire la macchina di una persona con la quale c’erano dei precedenti. Ma hanno preso di mira il veicolo ...

Incendio a Monteverde, evacuata una palazzina Brucia una stanza al piano terra e i condomini della palazzina vengono fatti evacuare. Attimi di paura ieri notte, martedì 13 febbrai,o in via Artom 65 a Monteverde per il rogo di una stanza ...