Incendio a Saronno | a fuoco una palazzina di tre piani | sette feriti | grave un anziano di 81 anni

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Due uomini sono rimasti ustionati, uno in modo, nell’scoppiato in unadi tre, in provincia di Varese. Altre cinque persone sono state portate in ospedale con sintomi da intossicazione da fumo. Il rogo si è sviluppato mercoledì mattina intorno alle 11 e immediatamente l’Agenzia regione di emergenza urgenza ha inviato sul posto quattro ambulante, un’automedica, un’auto infermieristica e l’elicossorso. Diversi mezzi dei vigili delsono intervenuti per spegnere le fiamme. Tra le persone ferite, quella in condizioni più critiche è undi 81, trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, con ustioni di secondo grado a volto, collo e braccia. Ustionato, in modo più lieve, anche un uomo di ...