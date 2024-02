Incendio a Maccarese | in fiamme un capannone

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Fiumicino, 14 febbraio 2024 – Dalle ore 09:00 circa, la squadra VVF 26/A e due Autobotti, stanno intervenendo presso il comune di Fiumicino, precisamente a, all'interno di un'azienda agricola. Ad andare a fuoco uncon balle di paglia e mezzo agricolo. A quanto si apprende non ci sono persone coinvolte e l'intervento ancora in corso. L'ha poi provocato una colonna di fumo nero visibile fino a Passoscuro, con tanti residenti che si sono affrettati a pubblicare fotografie sui vari gruppi facebook territoriali. Sul posto anche anche la Polizia Stradale per quanto di loro competenza.