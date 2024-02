In Indonesia vince Prabowo Subianto | ritornano i fantasmi dell' era Suharto

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Perché dovrebbe preoccupare la vittoria'attuale ministroa Difesa, ex generale rimosso nel 1998 perché sospettato di gravi violazioni dei diritti umani, genero del fu sanguinario dittatore, riciclatosi in campagna elettorale ultra-social come tenero nonno amante degli animali. Al suo fianco come vice il figlio'attuale presidente Widodo

L’ex generale Prabowo Subianto si proclama vincitore delle presidenziali in Indonesia L’attuale ministro della difesa Prabowo Subianto, un ex generale ai tempi della dittatura, si è proclamato il 14 febbraio vincitore delle elezioni presidenziali già al primo turno, dopo che le prime p ...

Indonesia: presidenziali, in ampio vantaggio l'ex generale E' in ampio vantaggio alle elezioni presidenziali in Indonesia il favorito ministro della Difesa Prabowo Subianto, nonostante un passato molto controverso come ex generale accusato di violazioni dei d ...

Un presidente per 17mila isole Oltre 200 milioni di indonesiani scelgono domani il Presidente e i membri del legislativo nel grande arcipelago dove si gioca una partita guidata dal Capo di Stato uscente Joko "Jokowi" Widodo ...