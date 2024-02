In Europa si afferma l’antiambientalismo | di questo parla lo spettacolo ‘Album’ dei Kepler-452

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La cosiddetta ‘protesta dei trattori’ ha occupato il centro del discorso pubblico, persino in occasione del Festival di Sanremo, forte pure di un certo consenso popolare. Il risultato oggettivo digranre che si fa di un variegato movimento contadino che si ritrova compatto nel rigetto del Green New Deal europeo, a prescindere dalle ragioni effettive di merito, alimenta l’onda lunga di una sorta di anti-ambientalismo diffuso. Questa nuova sensibilità anti-ecologista radicale, sempre più diffusa, ‘è anche il motivo per il quale inè stata normalizzata la repressione contro il dissenso’, nota un esperto come Ferdinando Cotugno sulla bella rivista online Lucy sulla cultura: ‘il doppio standard secondo il quale chi protesta per il clima è già un mezzo terrorista e ha in generale meno diritti e margini di manovra di chi ...