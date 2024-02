In campo si gioca | sugli spalti solo applausi Cosa è e come funziona la ‘partita applaudita’

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Firenze, 14 febbraio 2024 – Il progetto, nato da un’idea dell’associazione Calcio Fair Play Toscana, inizierà nel campionato Giovanissimi B di Firenze. Primo atto, sabato prossimo, 17 febbraio, alle 15 alsportivo di via Pio Fedi a Firenze. Intto-San Donato Tavarnelle e. Si chiama ‘La partitaed è un modo per dire basta alla violenza, anche verbale, sui campi da calcio. L’iniziativa punta alla promozione della cultura sportiva e seguirà una sperimentazione di quattro settimane. La regola in vigore sulle tribune è che genitori, parenti e amici potranno esprimere le loro emozionied esclusivamente con l’applauso. L’intento è quello di sensibilizzare a vivere la gara ...

