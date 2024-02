In bici da professionista Biagini | Il lavoro dei sogni

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Uno su mille ce la fa", canta Gianni Morandi. La sua voce ci fa incontrare il protagonista di questa storia: il reggiano Federico, che corre con la Vf Group Bardiani Csf Faizanè. Ha 20 anni e pedala tra i professionisti. Il suo è un percorso fatto di passione e sacrifici nel segno dello sport. E quella che era una passione, è diventata un: anzi, ildei. "Finita la scuola correvo a casa per fare ciclismo con la Cooperatori, poi di corsa di nuovo a casa per studiare. Sì, i sacrifici ci sono stati, magari a discapito di altre cose. Ma se sono arrivato a fare ilche mi piace, ne è valsa la pena. E quando ti piace, gli impegni non pesano. Ho avuto un’opportunità, devo coglierla e ripagare la squadra che mi ha dato questa possibilità", spiega Federico ...

