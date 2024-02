Impresentabili in Sardegna | la candidata di Sinistra futura condannata in primo grado per traffico di droga si autosospende

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Passo indietro di una dei sette candidati alle prossime elezioni regionali infinita nella lista degli “” della Commissione Antimafia. La sassarese Maria Grazia Giordo ritira, infatti, la sua candidatura con “” alle elezioni del 25 febbraio e si. Come sottolineato dalla Commissione parlamentare su di lei pende una condanna indal Tribunale di Cagliari alla pena di 7 anni di reclusione per il reato di associazione finalizzata aldegli stupefacenti. Al momento è in corso il secondopresso la Corte di appello di Cagliari. Giordo è ritenuta la cassiera della banda che, a Sassari, nascondeva la cocaina dentro i libri. Lasi scusa, pur ...

