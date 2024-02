Imprese digitali Caccia a specialisti

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria che raggruppa le aziende del settore Information and communication technology (Ict) in Italia, e Rete Fondazioni Its Italy, l’Associazione che rappresenta il sistema degli Its Academy, hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere la formazione, l’occupazione e la diffusione della conoscenza nel settore dello sviluppo software. L’accordo, della durata di 3 anni, rappresenta un importante passo avanti nell’ottica di una collaborazione sinergica tra il mondo dell’istruzione tecnica e le. Tra le finalità rientra la promozione di attività di collaborazione attraverso un costante confronto sui fabbisogni occupazionali del settore e l’avvio di iniziative specifiche di orientamento per avvicinare e attrarre nuovi candidati ai percorsi formativi professionalizzanti nel campo dello sviluppo software. "Gli ...

Schneider Electric presenta un’infrastruttura di nuova generazione per l’automazione aperta realizzata in collaborazione con Intel e Red Hat Stezzano (BG), 13 febbraio 2024 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, annuncia il rilascio del framework software Distributed ...

La ‘paghetta’ diventa digitale. Satispay apre agli under 18 Satispay introduce la paghetta digitale per gli adolescenti, consentendo loro di pagare in modo autonomo e sicuro utilizzando il proprio telefono. I genitori possono autorizzare l'account e ricaricare ...

Acus e BTREES: sinergia tutta italiana per aiutare le imprese a trovare soluzioni del settore energetico Acus, che fin dalla nascita ha lavorato per aziende del settore dell’energia, propone servizi di consulenza e soluzioni applicative di digital innovation su misura per i propri clienti. BTREES è ...