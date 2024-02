Impallomeni | “Juventus in calo Deve stare attenta al Milan”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano. Il suo parere su

Juventus-Inter è in programma domenica sera alle 20:45. Stefano Impallomeni , su TMW Radio, ha analizzato il momento delle due squadre verso la ... (inter-news)

Corsa Champions, Impallomeni non ha dubbi: «La Juve deve temere il Milan per un motivo» PAROLE – «Allegri ha sempre parlato di quarto posto e Champions League, non di Scudetto. All’inizio dell’anno pensavo potesse faticare ad arrivare quarta e invece sta facendo un campionato strepitoso ...

Corsa Champions, Stefano Impallomeni ha analizzato il momento di Milan e Juve in campionato: le sue dichiarazioni Corsa Champions, Stefano Impallomeni ha analizzato il momento di Milan e Juve in campionato: le sue dichiarazioni Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha dichiarato: PAROLE – «Allegri ha sempre par ...

Impallomeni: "Allegri dopo ieri sera è tornato indigesto. La società deve chiarire il futuro del tecnico" Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà' commentando la brutta sconfitta di ieri sera ...