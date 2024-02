Immobile firma l’impresa della Lazio contro il Bayern | decide con un rigore l’andata degli ottavi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lasogna in grande con la vittoriailMonaco nell'andatadi finale di Champions League: decisivo ildinel secondo tempo.

Pronti via subito la sorpresa: Immobile in panchina . Sarri prende tutti in contro piede scegliendo Castellanos al posto del suo bomber come punta ... (ilmessaggero)

Giornata storica per Vieste: c’è la firma per aprire il Castello Svevo alla città e ai turisti Marina Militare e Comune insieme per la valorizzazione ad uso duale del bene restituito alla fruizione pubblica ...

Affitto in nero e sanzioni: cosa si rischia senza il contratto L’affitto in nero può portare a sanzioni da non sottovalutare a carico del proprietario dell’immobile e del suo affittuario, poiché di fatto si tratta di evasione fiscale.

Belotti e Immobile, due ritorni al gol fondamentali Le statistiche, si sa, possono essere molto importanti. Possono nascondere mondi, celare prospettive, serbare scenari futuri. Alcune statistiche possono dire qualcosa del momento di una squadra, oppur ...