Ilaria Salis | udienza anticipata a marzo Nordio | “Su domiciliari famiglia ha perso un anno”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) – Si accelerano i tempi per il processo a. Come ha spiegato il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, la decisione, presentata dalla difesa di chiedere gli arrestiin Ungheria “facilita la decisione di chiedere ianche in Italia. I magistrati ungheresi hascoltato le nostre parole” e “giudicato ragionevole” la richiesta di un processo “giusto e rapido” anticipando “l’”. “E’ un risultato che ha ottenuto questo governo, grazie anche al lavoro che fa la nostra Ambasciata. I magistrati ungheresi hrecepito il messaggio e hdeciso di accelerare i tempi del processo”, osserva il leader azzurro. “Più che opportuno questo passaggio era obbligato”, ha commentato da parte sua il ministro della Giustizia, Carlo. “Abbiamo spiegato allache chiedere iin Italia al giudice ungherese era un passo giuridicamente sbagliato, perché la legge non lo consente. Purtroppo hun– ha sottolineato – E’ un grande risultato che abbiano deciso di chiederli, sarebbe un grande risultato se giudice li concedesse”. Poi “una volta ottenuti iin Ungheria può scattare la norma di un accordo internazionale che consente la richiesta che siano scontati in Italia” ha spiegato il ministro. L'articolo proviene da Italia Sera.

