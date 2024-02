Ilaria Salis | processo più rapido e dignità in carcere Tajani | “Un risultato del governo”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “La Corte di Budapest ha anticipato al 28 marzo l’udienza inizialmente prevista per il 24 maggio”. Il ministro degli Esteri Antonioha confermato che si accorciano i tempi per ilnel corso del Question Time alla Camera. La notizia era stata anticipata ieri sera all’Ansa dal legale ungherese della 39enne, per la quale la difesa ha finalmente chiesto i domiciliari a Budapest. Le procedure per la richiesta dovrebbero essere terminate entro la fine del mese e contemplano il reperimento di un “domicilio sicuro e sorvegliato” nella capitale ungherese e una cauzione pari a 51mila euro, ha chiarito ancora l’avvocato.in Aula ha parlato di “uno sviluppo molto positivo, che indica la volontà della magistratura ungherese di accelerare i tempi del procedimento così come ...

Il ministro della Giustizia a Sky Tg24: "Se avesse chiesto da subito gli arresti domiciliari in Ungheria, tutto questo forse non sarebbe accaduto" (huffingtonpost)

“Se avessero chiesto da subito gli arresti domiciliari in Ungheria, tutto questo forse non sarebbe accaduto”. Il ministro della Giustizia Carlo ... (ilfattoquotidiano)

Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio i familiari di Ilaria Salis «purtroppo hanno perso un anno: se avessero chiesto da subito gli arresti ... (open.online)

Il ministro della Giustizia dà la colpa alla famiglia della ragazza: "Hanno perso un anno, doveva chiedere subito i domiciliari in Ungheria". ... (huffingtonpost)

Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio i familiari di Ilaria Salis «purtroppo hanno perso un anno: se avessero chiesto da subito gli arresti ... (open.online)

Per il ministro della Giustizia Carlo Nordio i familiari di Ilaria Salis «purtroppo hanno perso un anno: se avessero chiesto da subito gli arresti ... (open.online)

Tajani: chiesto processo equo e rapido per Salis Roma, 14 feb. (askanews) - Il governo italiano ha chiesto "un processo equo e rapido per la nostra connazionale" Ilaria Salis detenuta in Ungheria, "il Tribunale di Budapest ha anticipato al 28 marzo ...

Tajani: abbiamo chiesto un processo equo e rapido per Salis, messaggio recepito Roma, 14 feb. (askanews) – Il governo italiano ha chiesto “un processo equo e rapido per la nostra connazionale” Ilaria Salis detenuta in Ungheria, “il Tribunale di Budapest ha anticipato al 28 marzo ...

Gabriele Marchesi, estradizione sospesa per l’attivista accusato con Ilaria Salis Marchesi resta ai domiciliari. È stata fissata la prossima udienza al 28 marzo e i domiciliari possono durare al massimo fino al 18 maggio.