Ilaria Salis | il ministro Nordio | “I familiari hanno perso un anno Dovevano chiedere subito gli arresti domiciliari in Ungheria”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) “Se avessero chiesto dagliin, tutto questo forse non sarebbe accaduto”. Ildella Giustizia Carloboccia la strategia deidi, l’insegnante detenuta a Budapest dal febbraio 2023: “Purtroppoun”, ha detto a Sky Tg24. Il guardasigilli ha incontrato il padre della donna, Roberto, la scorsa settimana insieme aldegli Esteri Antonio Tajani, ed era stato suggerito di tentare questa richiesta come step, che ora gli avvocati avanzerin udienza. “È un grande risultato che si siano convinti, ora ragioniamo step by step. Sarebbe un grande ...

Il caso di Ilaria Salis ha catalizzato l’attenzione dell’opinione pubblica in Italia, trasformandosi in un fervente dibattito sui principi di ... (nicolaporro)

Il ministro della Giustizia a Sky Tg24: "Se avesse chiesto da subito gli arresti domiciliari in Ungheria, tutto questo forse non sarebbe accaduto" (huffingtonpost)

Caso Ilaria Salis, gli altri detenuti italiani all'estero e in Italia che non destano compassione La gravità del caso Ilaria Salis ha colpito profondamente i media, la politica e l'opinione pubblica a causa delle inaccettabili condizioni delle carceri ungheresi, oltre alle serie contraddizioni di ...

Nordio: "I familiari di Ilaria Salis hanno perso un anno" I familiari di Ilaria Salis "purtroppo hanno perso un anno: se avessero chiesto da subito gli arresti domiciliari in Ungheria, tutto questo forse non sarebbe accaduto. È un grande risultato che si ...

Nordio: "Su Ilaria Salis perso un anno, i domiciliari in Ungheria andavano chiesti prima" "È un risultato che i familiari si siano convinti, ora ragioniamo step by step", dice il ministro della Giustizia sulla possibilità che l'attivista monzese, ora in carcere, attenda la sentenza in una ...