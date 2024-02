Il Viminale mette sotto scorta l’ad della Rai Roberto Sergio dopo le minacce per le posizioni pro-Israele

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ilha messotutelaRaiil comunicato a sostegno diletto pochi secondi prima del Tg1 da Mara Venier e ribadito anche durante il telegiornale qualche minuto più tardi, elericevute, arriva la decisione dal ministero che ha deciso di assegnargli la tutela personale, cioè livello più basso di protezione.nei giorni scorsi ha spiegato anche sui social di provare “orrore per le continue stragi di civili nella striscia di Gaza”: “Si era parlato di genocidio ed io ho aggiunto il pensiero per i giovani trucidati il 7 ottobre e per i bambini, donne e uomini barbaramente uccisi nei kibbutz e per gli ostaggi”. Ma la tensione dentro e ...