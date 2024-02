Il telescopio spaziale europeo Euclid inizia la sua indagine dell' universo oscuro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) ESA ha annunciato l'inizio ufficialea missione scientifica di: ilimpiegherà 6 anni per mappare un terzo del cielo, alla ricerca di indizi su materia oscura ed energia oscura....

Altezza 4,5 metri, diametro circa 3,1. Massa 2100 kg. Parcheggiarlo non è stato del tutto semplice. Date le spalle al sole, andate a 1,6 milioni di ... (ilfattoquotidiano)

Sola e isolata, questa galassia nana non produce nuove stelle e non interagisce con alti sistemi. Pearlsdg è un ammasso di stelle che ha ... (wired)

Gli stadi del razzo Ariane 6 in viaggio verso la base europea di Kourou Gli stadi del nuovo razzo europeo Ariane 6, il cui primo lancio è previsto tra metà giugno e fine luglio, sono in viaggio via nave verso il Centro Spaziale Europeo di Kourou, nella Guyana Francese.

Space Economy, PoliMi: 230 milioni di euro per il mercato dell'Osservazione della Terra Nel 2023 il mercato dei sevizi di Osservazione della Terra nel nostro paese ha proseguito la sua crescita e ha raggiunto i 230 milioni di euro, ...