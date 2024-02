Il segreto del miglior ‘sarto’ del Calcio | Giovanni Sartori e il suo strano cocktail tra Gasperini e Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 2024-02-13 10:45:49 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Ilha combinazioni che sono garanzia di successo, altre a volte non soddisfano le aspettative… ma ce n’è un terzo la cui combinazione di fattori, non importa quanto siano lontani nel loro modo di pensare, porta al successo.. E anche se sembra difficile o impossibile, succede. Questo è il Bologna… e prima ancora era l’Atalanta. Tutto circonda una figura. Quello di. L’attuale dirigente sportivo del Bologna. La squadra reggiana è la squadra (sempre meno) rivelazione del. È stato insediato nella parte nobile della Serie A grazie a. Risultati e. Ma, chi è...