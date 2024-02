Il ruolo di Meloni alle Europee può essere strategico Panebianco spiega perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’intesa arriva, ieri, in tarda serata. Alla fine gli agricoltori, in protesta da giorni dall’Italia all’Europa a bordo dei loro trattori ottengono uno sgravio sull’Irpef. La Lega esulta, e il premier Giorgiaassicura sulla compattezza dell’esecutivo. Sullo sfondo, l’appuntamento elettorale di primavera in un contesto caotico e complesso, in cui i riflessi dei conflitti – tra Ucraina e Medio Oriente – toccano anche la politica interna. Ieri Montecitorio ha approvato la mozione del Partito Democratico in cui si chiede il cessate il fuoco a Gaza e un sostegnoiniziative umanitarie. Nel frattempo, arriva dal Nazareno la conferma che il presidente del Consiglio e la segretaria del Pd, Elly Schlein, avrebbero avuto un colloquio telefonico probabilmente prodromico al loro confronto televisivo. Da quel vis a vis, usciranno gli indirizzi politici ...