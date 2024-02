Il ritorno in campo di Abraham è sempre più vicino ma il futuro è in bilico | può lasciare la Roma

Il Brentford batte 3-2 il Nottingham Forest e lo fa nel giorno del ritorno in campo (e al gol) di Ivan Toney , fermato nel maggio 2023 per ... (sportface)

Roma, N'Dicka re d'Africa: quanto vale adesso e perché non farà come Gervinho Il difensore tra i migliori giocatori in assoluto della competizione: il club lo ha preso a zero, grazie al lavoro di Mourinho ora ha un valore importante. E De Rossi lo aspetta (feste permettendo) ...

Roma, due rientri tra i convocati con l’Inter: novità Abraham Seduta pomeridiana per la Roma, che lavora intensamente sul campo per il big match della 24ª giornata di Serie A contro l'Inter, in programma allo stadio ...

De Rossi ritrova Smalling Dal Milan all’Inter: Chris torna in gruppo e prenota un posto per la sfida dell’Olimpico. Spinazzola ha recuperato e sarà disponibile con i nerazzurri ...