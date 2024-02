Il ricordo dei 530 volontari | Vietato dimenticare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il 13 febbraio del 1945 furono 530 i giovani del Corpoper la libertà che partirono da Empoli per la Guerra di Liberazione. E ieri, in occasione del 79esimo anniversario, si è tenuta la cerimonia di commemorazione di quella partenza per una mattinata all’insegna dele della memoria come anticorpi per difendere la storia della città. Come ogni anno, la comunità ha partecipato e si è stretta forte aldei 530, onorandoli, perché quelle gesta continuino a essere conosciute e siano di esempio. "Sacrificare la propria vita, farlo anche se la tua città era già stata liberata, forse oggi non accadrebbe. Quei ragazzi lo fecero però e partirono senza voltarsi indietro – sottolinea la sindaca Brenda Barnini -. Era il 13 febbraio del 1945 quando si lasciarono tutto alle spalle e partirono ...