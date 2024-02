Il riconoscimento Pioli premiato da Furlani per le 100 vittorie in serie A

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Giornata speciale ieri per Stefanodall’a.d. Giorgioa Milanello. Contro il Napoli il tecnico emiliano ha raggiunto Sacchi al sesto posto degli allenatori con più panchine (220) nella storia del Diavolo, ma ieriha ricevuto ilper la vittoria numero 100 inA. Alla presenza di Ibrahimovic, Moncada e D’Ottavio, gli è stata consegnata una medaglia e una maglia autografata dai giocatori: "Ne auguro cento alla squadra e anche a me", ha sorriso l’allenatore. "Orgoglioso anche che abbia raggiunto le presenze di Sacchi", ha aggiunto. I.C.

