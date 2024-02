Il regalo di Meloni alle banche | con la finta tassa sugli extraprofitti guadagni extra per gli istituti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ladelle, ormai è noto, è stato un flop completo. Almeno per il governo e i conti dello Stato. Ben diverso, in realtà, è stato l’effetto per gli stessiche hanno guadagnato, secondo le stime di Repubblica, tra i 3 e i 4 miliardi di euro in più proprio grazie alla. Il governo, infatti, aveva dato aglila possibilità di scegliere se versare lao creare riserve patrimoniali pari a 2,5 volte l’imposta dovuta. Tutti hanno scelto questa seconda strada, potendo così dimezzare gli accantonamenti sui crediti e accrescendo gli utili d’esercizio di circa il 15%. Tutto ciò, peraltro, in un quadro di utili record ...