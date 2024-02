Il quarto corso baciato dal sole Super incasso in un giorno feriale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un bicchiere di “Amaro verità“, lo stesso che il ranocchio (con quell’espressione straordinariamente buffa plasamata dai Cinquini) versa al caprone seduto al bancone del “Bla Bla Bar“, lo ha servito anche il sindaco Giorgio Del Ghingaro durante la diretta deldi Martedì Grasso su Rai Tre: "Che carro vorrei veder sfilare? Di satira politica...", ha risposto alla domanda del giornalista Federico Monechi. "È il sale del Carnevale che manca". Effettivamente è da un po’ che il Carnevale non bazzica più il “quel luogo di confine tra la letteratura, il potere e la gente“ – dove Leonardo Scascia collocava appunto la satira – che ha permesso a questa manifestazione di scavalcare mediaticamente ogni frontiera geografica. Grazie alla capacità dei carristi di leggere la realtà in modo asimmetrico, non lineare. Scegliando vie non convenzionali, e per questo dirompenti. Se ...