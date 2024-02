Il quarantesimo anniversario del Progetto Spinelli

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il 14 febbraio 1984, dopo due anni di lavoro in commissione e in aula, il primo Parlamento europeo eletto, approvò a larga maggioranza (duecentotrentassette si, trentuno no e quaranta tre astensioni) il “di Trattato che istituisce l’Unione europea” concludendo così con un successo – per taluni inaspettato – l’iniziativa lanciata da nove parlamentari europei che avevano risposto a una lettera-appello del leader federalista Altieroe che provenivano da tutti i gruppi politici dell’assemblea. Contrariamene a una opinione largamente diffusa, ildel Parlamento europeo non si limitava a porre la questione della riforma del sistema istituzionale introdotto nel 1957 con il Trattato di Roma per la creazione del Mercato Comune Europeo ma affrontava l’insieme dei problemi di una Comunità fondata sull’idea – ...